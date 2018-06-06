Елжан Биртанов: Врачи работают усердно
Министр здравоохранения побывал в медицинских учреждениях Алматинской области и города Алматы.
Фото : DailyNews.kz6 июня 2018, 17:20
В конце своей рабочей поездки Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов встретился с представителями СМИ Алматы и Алматинской области, передаёт zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.
На брифинге Елжан Биртанов подвел итоги своего визита.
- Сегодня с утра я побывал в медицинских учреждениях Алматинской области и города Алматы. Все выявленные недостатки высказаны ответственным лицам. Буду лично контролировать ситуацию, - отметил Елжан Биртанов.
По его словам, не соблюдаются стандарты оказания медицинских услуг, введённые в прошлом году.
В завершение пресс-конференции глава минздрава ответил на интересующие вопросы журналистов. На негатив общества министр здравоохранения подчеркнул, что не снимает с себя ответственность. Но наряду с этим отметил хорошую работу врачей.
- Я хочу сказать спасибо врачам , которые все эти дни работают, не покладая рук. Конечно есть проблемы, но они адресованы нам - чиновникам. Спасибо, СМИ за помощь в информирований населения, - подытожил министр.
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