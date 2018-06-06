Дархан Калетаев прокомментировал предложение о перерегистрации НПО в Казахстане

Министр по делам религий и гражданского общества РК Дархан Калетаев, который ранее предложил провести перерегистрацию всех неправительственных организаций в Казахстане, прокомментировал суть данной инициативы на конференции объединения юридических лиц «Гражданский Альянс Казахстана», передает Zakon.kz.

«Есть насущные проблемы общественных объединений. Многие обсуждают мое предложение о перерегистрации неправительственных организаций. Я исходил из того, что большое количество объединений было зарегистрировано, около 20 тысяч. Потом после совместной работы с министерством финансов и министерством юстиции выявилось около 8 тысяч абсолютно не работающих организаций», - сказал Д. Калетаев.

Министр сообщил, что альтернативной перерегистрации НПО является прекращение деятельности неправительственных организаций в упрощенном порядке.

«В ходе общения со многими неправительственными организациями появилось мнение, что возможно не стоит проводить перерегистрацию, а есть более легкая форма, как например, упрощенная ликвидация неправительственных организаций. Сейчас мы смотрим юридическую часть этого вопроса. Насколько это возможно в принципе. Если это возможно, я думаю, тоже можно по этому пути пойти», - сказал Д. Калетаев.

Глава ведомства отметил, что открыт к диалогу по вопросу перерегистрации НПО и готов выслушать другие предложения.

«Я надеюсь здесь на вашу поддержку. Во-первых, в рамках ваших предложений. Как мы должны это проходить, чтобы это было менее болезненно для всех, и что мы в конечном итоге из этого достигаем. Это одно из мнений, которое я хотел бы разобрать, чтобы Гражданский Альянс как одна из основополагающих, серьезных организаций в неправительственном секторе высказал свое мнение и более того дал свои предложения», - резюмировал министр Д. Калетаев.