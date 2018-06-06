На аукционе за 2,4 млн долларов продали уникальный скелет динозавра

Продавцы окаменелостей нашли останки динозавров на территории своих владений в штате Вайоминг.

Частный коллекционер древностей выложил 2,4 миллиона долларов США за почти полный скелет аллозавра, выставленного на торги в аукционном доме Друо в Париже, что вызвало протесты со стороны ученых, сообщает РИА Новости со ссылкой на Live Science.

"Если эта мода на окаменелости не исчезнет, то тогда она начнет сильно вредить науке, так как нам будет гораздо сложнее получать доступ к новым окаменелостям. Вдобавок, нам придется задуматься об охране наших собственных запасников, так как теперь у определенных людей возникнет соблазн украсть столь ценные экспонаты", — заявил Дэвид Полли (David Polly), палеонтолог из университета Индианы (США).

Помимо настоящих ученых, поисками окаменелых останков древних животных и следов исчезнувших культур и цивилизаций занимаются так называемые "черные" археологи и палеонтологи. Их цель – не раскрыть тайны давно пропавших миров и народов, а найти артефакты и окаменелости, которые можно было бы с выгодой продать частным коллекционерам.

Зачастую подобные "старатели" не обладают необходимым образованием и простейшими навыками работы с ископаемым материалом, из-за чего многие важные их характеристики, в том числе возраст и географическая принадлежность, безвозвратно теряются. Все это делает их бесполезными для науки даже в тех случаях, когда коллекционеры передают их в руки ученых.

Этой весной, как рассказывает Полли, в парижском аукционном доме Друо прошла серия скандальных аукционов. На продажу были выставлены два полных скелета хищных динозавров и останки зауропода, четвероногого травоядного гиганта, живших на Земле около 160 миллионов лет назад. Их новые владельцы заплатили за останки древних ящеров 1,4, 1,45 и 2,4 миллиона долларов США.

С точки зрения права Франции и США, все эти сделки были абсолютно легальными – продавцы окаменелостей нашли останки динозавров на территории своих владений в штате Вайоминг, самостоятельно откопали их и вывезли из страны.

Подобные действия, как считает Полли и еще 2,2 тысячи ученых, подписавших коллективное письмо в адрес владельца аукциона, напрямую вредят науке, так как музеи и университеты обычно тратят в сотни раз меньше средств на проведение раскопок и выкуп окаменелостей из рук частников, и не могут позволить себе такие покупки.

"Владельцы тех земель, где находят подобные окаменелости, теперь будут сотрудничать не с учеными, а с теми, кто им заплатит больше всего. Палеонтология перестанет быть наукой и станет коммерческим предприятием", — продолжает ученый.

Призывы и аргументы ученых не убедили хозяев аукционного дома Друо, и в понедельник скелет аллозавра был продан за рекордные 2,4 миллиона долларов. Как предполагают палеонтологи, щедрость покупателя могла быть связана с тем, что аукцион ошибочно заявлял, что он получит право присвоить имя этой окаменелости.

Теперь это в принципе невозможно, так как положения Международного кодекса зоологической номенклатуры напрямую запрещают работать с любыми частными экспонатами, доступ к которым может быть ограничен в любое время.

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