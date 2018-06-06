Армейские спортмены стали победителями и призерами по подводному ориентированию

В начале этого года на базе Центрального спортивного клуба армии был создан Центр водной подготовки.

В Германии завершился первый этап кубка Европы по подводному ориентированию, где спортсмены-инструкторы Центрального спортивного клуба армии по подводному плаванию завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

В упражнении MONK (ориентирование по карте, командная дисциплина) первые места заняли Валерий Волгин и Иван Папин, «бронза» досталась Курбановой Шохнозе и Шумиловой Людмиле. В состязании «5-points course» (курс длиной 650 метров, состоящий из начального буя и пяти точек ориентирования, последним из которых является финиш) Шумилова Людмила, показав лучший результат, заняла первое место.

В групповом зачете команда ЦСКА уверенно расположилась на втором месте, уступив подводникам из Чешской Республики.

«В начале этого года, по инициативе руководства Министерства обороны Республики Казахстан на базе Центрального спортивного клуба армии был создан Центр водной подготовки. Главной задачей центра является начальная подводная подготовка амфибийных подразделений Вооруженных Сил РК, что включает в себя формирование и совершенствование навыков, умений амфибийных подразделений при действиях, как на воде, так и под водой», - отметил председатель Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба армии МО РК полковник Расул Меирманов.

Стоит отметить, что команду спортсменов-инструкторов возглавляет заслуженный тренер Республики Казахстан по подводному плаванию Валерий Васильев.

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