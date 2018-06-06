Жакип Асанов рассказал, почему в Казахстане отменены рейтинги судов

В судах внедряются HR-технологии найма, оценки и карьерного роста.

Об этом председатель Верховного суда рассказал на заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте сегодня в столичном Дворце Независимости, сообщает Zakon.kz.

Совместно с Высшим судебным советом ведется работа по совершенствованию системы отбора и карьерного продвижения судей. Внедряются HR-технологии найма, оценки и карьерного роста, как в глобальных компаниях. Цель – сделать судейский корпус высокопрофессиональным.

Особое внимание в судах будущего будут уделять независимости. «Мы исключим влияние на судей председателей судов, акимов, силовиков. Контакты только в залах судебных заседаний, где 100% аудиовидеофиксация», - подчеркнул Ж.Асанов.

Он рассказал, что суды критиковали за формализм и обвинительный уклон. Одна из причин - гонка за показателями. Поэтому отменены рейтинги судов. Итог - резкий рост оправдательных приговоров по делам, где обвинитель - государство. Суды стали более справедливыми и беспристрастными.

Системная работа по реформе судов началась полгода назад с открытого диалога с судьями, адвокатами, экспертами. Верховный Суд получили более 1000 отзывов о проблемах судов и как их решать. На их основе определены 7 приоритетов.

Эта работа проводится с акцентом на программы «Рухани Жангыру», «Цифровой Казахстан», «100 шагов», «5 социальных инициатив», «Стратегия 2050».

В результате кардинальной трансформации будет изменена культура, мышление и поведение судей. «Под руководством Лидера нашей нации делаем всё, чтобы соответствовать ожиданиям и инвесторов, и всего казахстанского общества» - подчеркнул Ж.Асанов.

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