Ж. Асанов: Мы делаем всё, чтобы соответствовать ожиданиям инвесторов и нашего общества

Председатель Верховного суда Ж. Асанов принял участие в 31-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте, сообщает Zakon.kz.

Совет иностранных инвесторов является уникальной площадкой под председательством Президента Республики Казахстан. Совет создан в 1998 году с целью обеспечения прямого диалога между правительством и иностранными инвесторами для эффективного решения проблемных вопросов, связанных с их инвестиционной деятельностью в стране, и улучшением инвестиционного климата в стране. В состав СИИ входят руководители 35 крупных транснациональных иностранных компаний и международных организаций.

В ходе своего выступления руководитель высшего судебного органа страны рассказал о развитии инвестиционного правосудия и реформах по улучшению судебной системы.

В рамках практической реализации Плана Нации в Верховном суде создана специализированная коллегия по инвестиционным спорам. В 2018 году данной коллегией и судом г. Астаны рассмотрено 40 дел. 74% - это иски инвесторов. В их пользу решены 38% споров на сумму 62,5 млн. долларов США. Это показатель выше, чем в международных арбитражах. Преимущественно дела связаны с налогами, таможней, экологией.

«Наши решения разрушают стереотип, что суд всегда поддержит государство, а не частную компанию» - подчеркнул Ж.Асанов. Также он отметил, что в перспективе планируется в инвестспорах чаще обращаться к медиации и шире перенимать опыт суда МФЦА. Большие ожидания связаны с внедрением адмюстиции по модели ЕС. Было отмечено, что там, где она заработала, оздоровился экономический климат, госаппарат стал более эффективным.