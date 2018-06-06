В Астане уничтожили 173 нелегальных игровых терминала

В столице ведется активная борьба против незаконного ведения игрового бизнеса.

В Астане в рамках борьбы с нелегальным игровым бизнесом были уничтожены 173 игровых терминала, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Службу экономических расследований Департамента государственных доходов по городу Астане.

Как известно, теневая экономика - это экономическая деятельность, противоречащая действующему законодательству, представляющая собой совокупность нелегальных, незаконных хозяйственных действий. Также под теневой экономикой понимаются неучтенные официальной статистикой и не контролируемые обществом производство, потребление, обмен и распределение материальных благ.

Одним из этих видов теневой экономики является организация незаконного игорного бизнеса.

В соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе», казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах, в других местах на территории Казахстана запрещено размещать казино и залы игровых автоматов.

Игорные заведения, кассы тотализатора или букмекерской конторы должны располагаться в нежилых помещениях. Запрещается их размещение в подвальных помещениях жилых домов, зданиях промышленных предприятий, коммунальных и складских объектах, культовых зданиях, зданиях государственных органов и учреждений, организаций образования, здравоохранения, культуры, аэропортов, вокзалов, на станциях и остановках всех видов общественного транспорта.

Запрещаются предоставление здания, помещения или сооружения для открытия заведомо незаконного игорного заведения либо организации игорного бизнеса, а также предоставление игорного оборудования, для организации и проведения заведомо незаконного игорного бизнеса.

Уголовная ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса предусмотрена статьей 307 Уголовного Кодекса РК.

Сотрудниками Службой экономических расследований ДГД по г.Астана во взаимодействии с государственными органами на постоянной основе проводится комплекс мероприятий по пресечению и профилактике, направленный на снижение криминогенности данной сферы, мониторинг интернет-сайтов, предлагающих участие в азартных играх, в частности онлайн-казино, деятельность которого на территории республики запрещена.

Как показал анализ, в большинстве случае незаконный игорный бизнес организуется путём установки игровых автоматов в помещениях кафе, торговых центров и магазинов, при этом игровые автоматы устанавливаются также под видом лотерейных терминалов.

В этой связи, Службой экономических расследований ДГД по Астане на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению нарушений указанных требований законодательства об игорном бизнесе.

Всего в производстве с начала текущего года находилось 14 уголовных дел по фактам организации незаконного игорного бизнеса, из них окончено производством 7 уголовных дел, в суд направлено 3 дела и 4 дела прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Согласно санкции ст. 307 Уголовного Кодекса, во всех её частях предусмотрена конфискация имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

Указанное имущество, согласно приговору суда или постановлению органа, ведущего досудебное расследование, подлежит уничтожению либо обращению в доход государства.

В этих целях, в соответствии с вступившими в законную силу приговорами судов и постановлений органа досудебного расследования по 12 уголовным делам, на полигоне по приему отходов, было уничтожено 173 игровых терминалов.

Работа в данном направлении продолжается.

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