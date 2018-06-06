В Мангистауской области сотрудник Антикоррупционной службы попался на взятке

Офицера задержали.

По факту получения взятки задержан сотрудник Антикоррупционной службы Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

4 июня Управлением внутренней безопасности Национального бюро по противодействию коррупции АДГСПК изобличен во взяточничестве офицер по особо важным делам Департамента НБПК по Мангистауской области.

Оперативно-розыскные и негласные следственные действия проводились на основании заявления иностранного предпринимателя, который сообщил о вымогательстве денежных средств со стороны сотрудника антикоррупционной службы.

Взятку в сумме 1 млн тенге подозреваемый получил за непривлечение подозреваемого к уголовной ответственности.

Офицер водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

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