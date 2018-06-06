Музеи ВКО пополнятся работами Республиканского пленэра «Алтай – Жемчужина Казахстана»

Пленэр является лучшим способом обмена опытом и оценки мастерства молодых художников.

Двадцать художников со всего Казахстана посетили Восточный регион для участия в Республиканском пленэре «Алтай – Жемчужина Казахстана» в рамках областного проекта «Арт заман» по реализации программы «Рухани жаңғыру». Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

На базе отдыха «Көк-Тау» в Уланском районе с этюдниками и планшетами для графики художники Астаны, Алматы, Павлодара, Караганды, Семея и Усть-Каменогорска будут творить до 12 июня.

Пленэр является лучшим способом обмена опытом и оценки мастерства молодых художников. Совместная работа на этюдах всегда пронизана духом состязательности. Такой проект можно сравнить с айтысом или конкурсом поэзии. А итоговая выставка, которая состоится 13 июня, - хорошая возможность пополнить музейные фонды работами современников. Так, областной музей искусств в Усть-Каменогорске и областной музей изобразительных искусств им. семьи Невзоровых в Семее пополнятся прекрасными картинами республиканских художников.

Помимо этого, 13 июня, в день закрытия Республиканского пленэра, два выдающихся художника Академии художеств РК Ерлан Айтуаров и Сембигали Смагулов проведут мастер-класс, на который приглашены преподаватели и студенты творческих специальностей города, молодежь, интересующаяся искусством, сотрудники музеев, художники города.

В свою очередь, аким области Даниал Ахметов вручит художникам – участникам пленэра стипендии и памятные подарки.

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