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Назарбаев прибыл с госвизитом в Китай

Встреча с Си Цзиньпином состоится в Пекине.

Фото : Акорда6 июня 2018, 20:46

6 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в г. Пекин с государственным визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе визита запланировано проведение встреч на высшем уровне с Председателем КНР Си Цзиньпином, Премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, представителями казахстанских и китайских деловых кругов, а также совместное подписание ряда двусторонних документов.


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