Мы благодарны Президенту за поддержку - Аружан Саин о деле мальчика из ЮКО

Саин рассказала, что мама мальчика написала письмо Президенту, в котором попросила помощи, чтобы расследование было проведено справедливо

Основательница благотворительного фонда "ДОМ", общественный деятель Аружан Саин высказалась о словах Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в ходе расширенного заседания партии "Нур Отан" выразил свою позицию по делу о возможном изнасиловании мальчика в Южно-Казахстанской области, передаёт BNews.kz.

По словам Президента, на всех стадиях данное дело пытались "замять", поскольку должностные лица приходились друг другу родственниками.

"Мы очень благодарны Нурсултану Абишевичу за поддержку этого ребёнка! В начале мая мама мальчика написала письмо Президенту, в котором попросила помощи, чтобы расследование было проведено справедливо и в рамках закона, так как сопротивление честному следствию было колоссальное", - сказала Аружан Саин.

По её словам, реакция Главы государства обязательно поспособствует объективному и честному расследованию этого дела.

"Я уверена, что Нурсултан Назарбаев информирован о ситуации немного больше нас, и скорее всего, здесь основная проблема не сколько в ребёнке, а как сказал Президент, в вообще сложившейся ситуации в этом регионе. И недаром этот вопрос обсуждался на Совете Безопасности и на расширенном политсовете партии "Нур Отан". Это говорит о многом", - считает спикер.

Все новости по теме смотрите здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!