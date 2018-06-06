Шарапова проиграла в четвертьфинале "Ролан Гаррос"

После этого спортсменка выбыла из турнира.

Мария Шарапова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже, передает РИА Новости.

Россиянка, посеянная под 28-м номером, в среду за один час 10 минут уступила третьей ракетке турнира Мугурусе со счетом 2:6, 1:6. Шарапова в этом матче допустила 27 невынужденных ошибок при 15 у соперницы, 6 двойных ошибок и один раз подала навылет. У Мугурусы два эйса и две двойные ошибки.

Испанка, победительница "Ролан Гаррос"-2016, в полуфинале турнира сыграет с выигравшей матч Симона Халеп (Румыния, 1-я сеяная) - Ангелика Кербер (Германия, 12).

"Шарапова дошла до максимума, ей рановато было претендовать на победу на "Ролан Гаррос". Маше еще нужно время, к Уимблдону она будет готова еще лучше. Там у нее будет больше шансов на итоговую победу, чем на "Ролан Гаррос". Четвертьфинал для нее – очень хороший результат по нынешнему состоянию", - заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.

По словам эксперта, Шарапову в матче с Мугурусой подвели ошибки при острых ударах и двойные ошибки на подаче.

"Мугуруса сейчас в форме, это непростой соперник, она одна из фаворитов "Ролан Гаррос". Мугуруса все время в струе, она все время прогрессирует. Технически эта теннисистка безупречна, и справа, и слева она усиливает игру. Хорошо двигается, хорошо сложена, всё при ней. С таким противником надо играть во всеоружии, и матч прошел в одном ключе. Маша и Мугуруса обменивались острыми ударами - кто кого перебьет. Мугуруса более готова, она в лучшей форме", - сказал Янчук по телефону.

"Шарапову подводили, как и раньше, отдельные ошибки в острых ударах. Вызывают сожаление двойные ошибки на подаче, хорошо бы устранить их. Это поражение не случайность - это уровень Шараповой сейчас. Ей трудно бегать так же, как раньше, все-таки Мугуруса моложе, это сказывалось", - добавил заслуженный тренер России.

Шарапова, побеждавшая на Открытом чемпионате Франции в 2012 и 2014 годах, была последней представительницей России в женской сетке "Ролан Гаррос".