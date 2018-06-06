"Не Казахстан, а какая-то Германия". Как Азербайджан отреагировал на разгромное поражение в Астане

Сборную Азербайджана по футболу после крупного поражения от Казахстана не критикует только ленивый, несмотря на статус товарищеской игры, передает корреспондент Vesti.kz.

Например, Azerisport.com считает, что азербайджанской сборной не удалась игра в столице Казахстана, где она совершенно оказалась не готова к атакам казахстанцев с первых минут.

"Несмотря на то, что сборная Азербайджана на выезде чаще всего показывает не тот футбол, который от нее ждут тренеры (к слову, Гурбанов на послематчевой пресс-конференции и отметил, что не увидел той игры, которую хотел), в этот раз она превзошла все ожидания со знаком минус. Мало того, что она смотрелась беспомощной первые минут 15-20, так и все остальное время серьезно уступала в скорости. Порой казалось, что соперник не Казахстан, а какая-то Германия - настолько разнились команды в этом компоненте.

Казахи, кстати, молодцы. Они подошли к этому матчу с такой серьезностью, что просто шокировали гостей. И эта серьезность чувствовалась везде: от предматчевых заявлений до послематчевого празднования победы в раздевалке. Вот такого настроя не хватает нашей сборной. Потому что порой складывается впечатление, что футболисты забывают, что товарищеский матч - это не синоним двухсторонки на тренировке", - пишет издание.

Тем не менее Azerisport.com призывает не делать выводы по одной игре. Тем более в предыдущих матчах был виден прогресс в игре команды. Впереди у "милли" выездная встреча в Риге со сборной Латвии, в которой команда Гурбанова должна реабилитироваться перед своими болельщиками.

Свое мнение по матчу высказали и некоторые футболисты азербайджанской команды. Так, Джавид Гусейнов полагает, что из-за одного поражения не следует ставить крест на всей команде. Хотя он признал, что его сборной не удалось сдержать стартовый натиск хозяев.

Нападающий "милли" Рамиль Шейдаев честно признался, что Азербайджан по делу проиграл, поскольку плохо играл и много борьбы проигрывал. По его словам, команда настраивалась на победный результат, но ради его достижения она приложила недостаточно усилий.

Напомним, товарищеский матч Казахстан - Азербайджан проходил 5 июня на стадионе "Астана Арена" и завершился победой футболистов Станимира Стойлова со счетом 3:0. Следующую встречу казахстанская команда проведет 6 сентября, когда на своем поле примет Грузию в рамках Лиги наций - нового турнира УЕФА. Другими соперниками в группе будут Латвия и Андорра.