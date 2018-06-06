В Павлодарской области рабочий умер в выгребной яме

В обстоятельствах его гибели разбираются уполномоченные органы.

В Павлодарской области произошла гибель на производстве: мужчина упал в яму, наполненную нечистотами. В причинах произошедшего и обстоятельствах инцидента уже разбираются уполномоченные органы, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

52-летний сантехник Павел Шефер после трудовой смены не вернулся домой. Мужчина погиб на павлодарском свинокомплексе в самый разгар рабочего дня. О случившемся его родные узнали от давних знакомых. По словам дочери погибшего, руководство им ничего не сообщило. Тем не менее, представители предприятия на следующий день пришли выразить соболезнования и проявить готовность помочь в организации похорон.

При этом представители компании уговаривают семью не создавать ажиотаж.

По факту гибели мужчины уже возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит установить, что же произошло в тот день на свиноферме, и почему в момент гибели работника, никого не оказалось рядом.

Абылай Сабыров, инспектор областного управления труда:

- По предварительным данным, пострадавший находился возле жижесборника для осмотра сливной трубы. И по каким-то, в настоящее время неизвестным обстоятельствам, упал в данный жижесборник.

По словам трудового инспектора, прояснить ситуацию может патологоанатомическая экспертиза, которая установит истинную причину гибели Павла Шефера.

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