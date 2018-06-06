Данияр Елеусинов раскрыл секрет успеха казахстанского бокса

В ночь с 6 на 7 июня Елеусинов проведет свой второй поединок в профессионалах в Лондоне.

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов рассказал, почему отечественные бойцы показывают хорошие результаты на любительском уровне, сообщает Sports.kz.

— Что делает программу казахстанской любительской боксерской системы такой всемирно известной и успешной?

— Думаю, причиной успеха являются люди, участвующие в программе, которые в конечном счете заинтересованы и понимают бокс. В Казахстане любят бокс, у нас много успешных бойцов, много любительских соревнований. В одной весовой категории в наших национальных турнирах есть четыре-пять очень крепких парней, которые могут претендовать на то, чтобы стать номером один в стране и добиться международных титулов и успеха. Наша школа бокса очень техничная и имеет талант в глубине, который постоянно развивается. К примеру, у украинской команды в 2012 году были Усик, Ломаченко, Гвоздик — эпоха бойцов. Они перешли в профи, и теперь у них нее нет никого — нет медалей или чего-то подобного. У Казахстана же всегда есть группа, которая ездит на крупные турниры вроде Олимпийских игр и завоевывает там медали или просто хорошо выступает. Потом они переходят в профи, а их место в команде занимают другие и продолжают успех, аналогичный тому, который раньше был у кубинской команды.

В ночь с 6 на 7 июня Елеусинов проведет свой второй поединок в профессионалах в Лондоне (Великобритания). Его бой с венгром Золтаном Шабо (24-11, 10 КО) начнется в 00:30 по времени Астаны.