В России школьницу на госэкзамене заставили снять нижнее белье

Мать школьницы сказала, что девушку заставили раздеться.

В одной из школ Нижнекамска в Татарстане выпускнице пришлось снять бюстгальтер, чтобы попасть на государственный экзамен по химии. Как уверяет мать одиннадцатиклассницы, ее дочь заставили снять белье перед тем, как войти в помещение. Об этом сообщает "Вечерняя Казань".

На скандал отреагировали в управлении образования Нижнекамского района. Чиновники подтвердили этот инцидент.

По словам заместителя начальника управления Айзиряка Рамазанова, выпускница сняла нижнее белье в туалете после того, как несколько раз прозвенел металлодетектор при прохождении через рамку. Чиновник утверждает, что никто ее не просил пойти в туалет и снять бюстгальтер.

"Я не знаю, кто ей предложил. Вслух этого никто не произнес", - заявил Рамазанов.

У рамки стояли наблюдатели и члены экзаменационной комиссии.

"Когда выпускница вернулась, рамка уже не звенела. После этого школьница прошла в аудиторию и написала экзаменационную работу. После экзамена пошла домой. А ее мама написала жалобу. Ее заявление приняла член госаттестации", - сообщил чиновник.

В районном управлении образования заявили, что по жалобе матери выпускницы проведут внутреннее расследование после завершения всех экзаменов.

В Нижнекамскую прокуратуру уже поступило поручение из главного надзорного ведомства провести проверку обстоятельств происшествия.

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