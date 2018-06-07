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Стало известно, что Елизавета II подарила на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

Общая территория особняка составляет 8 тысяч гектаров.

Фото : ©Flickr/Nathan Congleton7 июня 2018, 00:43

Королева Великобритании Елизавета II подарила внуку принцу Гарри и его супруге Меган Маркл средневековый особняк York Cottage. Владение располагается в королевском владении Сандрингем в графстве Норфолк, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Express.

Под данным издания, дом, который оказался в распоряжении молодожёнов, изначально возводили для короля Великобритании и Ирландии Эдуарда VII. Общая территория особняка составляет 8 тысяч гектаров. Кроме этого, ко дворцу примыкает сад площадью более 24 га.

— Йоркский королевский дом сам по себе является памятником эксцентричности семьи, которая там жила, — цитирует газета источник, близкий к королевской семье.

Ранее стало известно, что новоиспечённые супруги проведут свой медовый месяц в Канаде в национальном парке Джаспер провинции Альберта.

Напомним, принц Гарри и актриса Меган Маркл стали мужем и женой 19 мая. Церемония венчания состоялась в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка в присутствии 600 гостей. Бракосочетание обошлось королевскому двору чуть больше чем в 45 миллионов долларов.


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