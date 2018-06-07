"Кайрат" объявил о переходе лучшего бомбардира казахстанской премьер-лиги

Украинский нападающий Адеринсола Хабиб Эсеола стал игроком "Кайрата". Об этом объявил официальный сайт алматинского клуба, пишет Vesti.kz.

Контракт 26-летнего Эсеолы с "Кайратом" рассчитан на полтора года с возможностью продления на еще один сезон. Ранее права на нападающего принадлежали украинскому клубу "Звезда".

Первую половину 2018 года Эсеола отыграл в аренде в "Акжайыке". В 13 матчах казахстанской премьер-лиги он забил восемь голов и прямо сейчас возглавляет таблицу лучших бомбардиров. Столько же мячей у Патрика Твумаси из "Астаны", но ганец дважды отличился с пенальти, а у Эсеолы все голы - с игры.

До "Звезды" Эсеола играл на родине за киевские "Арсенал" и ЦСКА, "Александрию" и "Десну". В сезоне 2009/10 он находился в системе киевского "Динамо", за главную команду которого провел один товарищеский матч. С 2010 по 2014 год Эсеола играл за клубы итальянской Серии D. У футболиста есть опыт выступлений за юношескую (U-17) сборную Украины.

Добавим, что летнее трансферное окно в Казахстане будет открыто с 4 по 31 июля. Сейчас в КПЛ небольшой перерыв, а возобновится чемпионат 17 июня. За новый клуб Эсеола сможет сыграть только в июле.