Атамбаев сделал политическое заявление

Бывший глава Кыргызстана вступился за однопартийцев и озвучил свое мнение о ситуации в стране.

Экс-президент, председатель Социал-демократической партии Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил, что аресты зампредседателя СДПК Сапара Исакова и члена политсовета Кубанычбека Кулматова не являются следствием борьбы с коррупцией. Об этом пишет Sputnik Кыргызстан.

Текст заявления бывшего главы государства распространил секретариат СДПК.

Атамбаев считает, что вопреки здравому смыслу в коррупции обвиняют людей, которые "как раз отличились в борьбе" с ней. По его словам, правительство, возглавляемое Исаковым, за четыре месяца текущего года обеспечило профицит бюджета в 5 миллиардов сомов. Экс-президент также отметил, что ключевую роль в этом сыграл Кулматов, который был главой Государственной таможенной службы.

"Вчерашнее решение об аресте государственных деятелей, наглядно показавших масштабы воровства на таможне, это фактически месть со стороны друзей и покровителей небезызвестного Райыма Миллиона, после увольнения которого стали возможны позитивные изменения и резкий рост таможенных платежей", — отметил Атамбаев.

Он заявил, что ни Исаков в бытность завотделом аппарата президента, ни Кулматов, работавший мэром Бишкека, были неправомочны самостоятельно принимать решения, которые положены в основу выдвинутых следствием обвинений.

"Несмотря на их абсурдность, я до сих пор воздерживался от публичных заявлений, чтобы дать возможность правоохранительным органам самостоятельно разобраться в сути дела. Однако сегодня вижу, что перед ними поставлена задача под любым предлогом арестовать Исакова и Кулматова. Все решения по реконструкции ТЭЦ за счет связанного кредита Китая, в том числе о согласии на выбор подрядчика китайской стороной, а также решение о перенаправлении иностранных грантовых средств на строительство школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" принимались мной как главой государства и правительством страны после всесторонних обсуждений с руководителями соответствующих госорганов", — написал Атамбаев.

Ключевая роль президента в принятии таких решений обусловлена сложившимся дефицитом ответственности госструктур и служащих, обязанностями главы государства во внешней политике, а также требованиями по реализации Национальной стратегии устойчивого развития, пояснил экс-президент. То же самое касается реализации других национальных проектов: строительство ЛЭП "Датка — Кемин", передача инфраструктуры "Кыргызгаза" компании "Газпром", строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС, реконструкция Токтогульской и Ат-Башинской ГЭС, реконструкция Государственного исторического музея и прочих.

"Политически мотивированным и необоснованным считаю также уголовное преследование других активных членов СДПК, в том числе экс-мэра Джалал-Абада Салайдина Авазова и депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева. Под крики о борьбе с коррупцией фактически начата "охота на ведьм", охота на тех, кто имеет свое мнение, свою позицию. Доказательством, например, служит тот факт, что в прошлом году в рамках борьбы с коррупцией без всякого шума и показухи в бюджет вернули 9 миллиардов сомов, а перспективы нынешнего года, судя по сегодняшним темпам, куда меньше", — заявил экс-президент.

Он считает, что к ответственности следует привлекать не Сапара Исакова, а тех, кто по завышенным ценам закупал материалы и оборудование для ремонта ТЭЦ, если эти факты подтвердятся в ходе следствия.

"Такие услужливые дружки, как нынешний директор АКС ГКНБ, толкают президента Жээнбекова на опасный путь. Об этом я предупреждал его ранее, а в марте текущего года вынужден был сказать на своей пресс-конференции", — отметил Атамбаев.

СДПК намерена действовать исключительно в рамках закона, апеллировать к общественному мнению, отстаивать права и интересы своих однопартийцев. Атамбаев призывает соотечественников воздержаться от любых неправовых методов во избежание провокаций.

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