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В Татарстане школьнице, сдававшей ЕГЭ, пришлось раздеться

Выпускнице пришлось раздеться перед тем, как пройти рамку детектора.

Фото : Телекомпания ТВ-217 июня 2018, 06:08

Министерство образования и науки Татарстана рекомендовало организаторам ЕГЭ в этом регионе относиться к ученикам доброжелательно и чутко. Так в министерстве отреагировали на инцидент в школе № 10 в Нижнекамске, где выпускнице пришлось раздеться перед тем, как пройти рамку детектора, пишет РБК.

Замглавы ведомства Ильсур Хадиуллин во время видеоконференции обсудил произошедшее с ​организаторами пунктов проведения экзаменов, рассказали в ведомстве. Он пояснил, что стоит «доброжелательно относиться, но при этом не нужно отходить от инструкции».

4 июня в социальных сетях появилась информация, что ученицу одной из школ Нижнекамска «заставили снять лифчик» перед ЕГЭ по химии.

Руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Минобрнауки Татарстана Наталья Гречанникова заявила, что «ситуация имеет место быть, но не так, как было преподнесено». По ее словам, рамка металлодетектора при входе в школу несколько раз сработала, когда через нее проходили ученицы, после чего их попросили пройти повторно. Гречанникова добавила, что девочка «на эмоциях» зашла в комнату для охраны и «сняла верхнюю часть нижнего белья, оделась снова и вышла».

Представитель ведомства заявила, что организаторы должны были вмешаться. «Важно, чтобы на моральном уровне таких ситуаций больше не было», — подчеркнула она.


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