Как Данияр Елеусинов выиграл второй бой в профи
7 июня 2018, 06:26
Бой завершился победой Елеусинова единогласным решением — 60-54.
Сайт Worldboxingnews.net прокомментировал победу казахстанского боксера Данияра Елеусинова (2-0, 1 КО) над венгром Золтаном Шабо (24-12, 10 КО), сообщает Sports.kz.
Бой завершился победой Елеусинова единогласным решением — 60-54.
«Легкий старт для казахстанца, иногда пробивавшего несколько больших ударов, означал, что он не испытает с Золтаном Шабо проблем. Превосходный удар с левой, которым владеет Елеусинов, проходил с относительной легкостью. Затем он уклонялся от ответных ударов, возвращающихся от Сабо. Казахстанец топнул ногой в третьем раунде, отгрузив „громовые“ апперкоты, сразу за хуками справа. Эффективный джеб в четвертом раунде увеличил разрыв в очках. Зрелищная работа Елеусинова продолжилась и в пятом раунде, когда он выбросил внезапные апперкоты, а затем прямой левой. В последней трехминутке Елеусинов также проделал легкую работу и выиграл 60-54», — пишет издание.
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