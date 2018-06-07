Осуществление контроля над выполнением требования репатриации национальной и иностранной валюты

ДГД по г. Алматы информирует о том, что в соответствии с пунктом 6 статьи 12 Закона РК от 13 июня 2005 года «О валютном регулировании и валютном контроле», а также в целях эффективного и оперативного решения вопросов в сфере контроля за репатриацией валюты между Национальным Банком РК и Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК по реализации функций контроля за выполнением требования репатриации национальной и иностранной валюты были утверждены Правила взаимодействия Национального Банка РК и Комитета государственных доходов Министерства финансов РК в сфере контроля за выполнением требования репатриации национальной и иностранной валюты.

Данные Правила взаимодействия Национального Банка РК (далее - НБ) и Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КГД) в сфере контроля за выполнением требования репатриации национальной и иностранной валюты (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2005 года № 57 «О валютном регулировании и валютном контроле», Правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту, утвержденными постановлением Правления Национального Банка РК от 24 февраля 2012 года № 42, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7584 (далее - Правила № 42), иными нормативными правовыми актами РК. Целью настоящих Правил является использование современных и эффективных форм, методов и средств, а также эффективное и оперативное решение вопросов контроля за выполнением требования репатриации национальной и иностранной валюты (далее - требования репатриации).

Сторонами для целей сотрудничества и взаимодействия в сфере контроля за выполнениями требований репатриаций национальной и иностранной валюты:

по направлениям, указанным в пп. 2) и 3) п. З Правил, в регионах определяются ответственные подразделения ТФ НБ и ДГД.

по направлениям, указанным в пп. 1) и 4) п. З Правил определяются соответствующие подразделения НБ и КГД.

Информационное взаимодействие осуществляется путем: направления ТФ НБ в адрес ДГД соответствующих писем для оказания содействия в доставлении лиц (согласно пп. 2) пункта 3 Правил); проведения сверок путем направления ТФ письменного запроса в адрес ДГД, осуществившего выпуск товара (оформление декларации на товар (далее - ДТ)) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам и получения ответа ДГД по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам (согласно пп. З) п. З Правил) направления подразделением НБ, заполненной части Акта сверки, не позднее 10 числа месяца, следующего за полугодием, в двух экземплярах в КГД (согласно пп. 4) п. З Правил).

Подразделение КГД, получив Акт сверки от НБ, не позднее десяти календарных дней со дня его получения возвращает один заполненный экземпляр Акта сверки в НБ. При обнаружении расхождений по направленным и рассмотренным материалам информация уточняется в рабочем порядке.

При отсутствии в Акте сверки результата рассмотрения по направленному материалу сведения отражаются в Акте сверки в последующем (-их) периоде (-ах) по факту рассмотрения материала либо доведения соответствующей информации. Стороны на основании запросов обмениваются в пределах своей компетенции информацией, составляющей служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

Стороны признают, что информация, которая обозначена передающей Стороной в качестве конфиденциальной может быть использована получающей Стороной исключительно в целях осуществления контроля за выполнениями требований репатриаций национальной и иностранной валюты.

За разглашение конфиденциальной информации Стороны и их сотрудники несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.