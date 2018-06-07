В Кызылординской области женщина требовала сотни тысяч за трудоустройство техничкой

Ее приговорили к двум годам ограничения свободы с конфискацией имущества.

Суд Кызылординской области вынес приговор женщине, которая обещала устроить трех знакомых в школу за крупную сумму денег, пишет Sputnik Казахстан.

Дело рассматривалось в Казалинском районном суде. Женщина пообещала знакомым, что устроит их на работу в любую местную школу в качестве техперсонала. За свои услуги, которые она не собиралась оказывать, мошенница взяла с потерпевших в общей сумме 865 тысяч тенге.

Суд признал подсудимую виновной по статье "Мошенничество" и приговорили ее к двум годам ограничения свободы с конфискацией имущества и установлением пробационного контроля. Приговорне вступил в законную силу.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев возмутился тем, что нужна взятка для того, чтобы устроиться школьной уборщицей в Южно-Казахстанской области.

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