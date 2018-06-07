Данияр Елеусинов поблагодарил болельщиков за поздравления

7 июня 2018, 07:57

Елеусинов одержал победу над венгром Золтаном Шабо.

Боксер Данияр Елеусинов поблагодарил болельщиков за поздравления, сообщает Zakon.kz.

«Баршаларыңыздың құттықтауларыңыз үшін раxмет!!! Спасибо всем за поздравления!!!» - написал в своем Instagram Данияр Елеусинов.

Напомним, в своем втором бою на профи-ринге Елеусинов одержал победу над венгром Золтаном Шабо.


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