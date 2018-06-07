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Адвокат Трампа: Ким Чен Ын "на коленях" умолял о встрече с президентом США

Встреча состоится 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре.

Фото : AP Photo / Ahn Young-joon7 июня 2018, 08:10

Северокорейский лидер Ким Чен Ын "на коленях" просил американскую сторону о встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани, его слова приводит Bloomberg, передает РИА Новости.

"Они оскорбили нашего вице-президента и советника по нацбезопасности. Они грозили нам ядерной войной, в которой обещали победить. Тогда мы отменили саммит. После чего Ким Чен Ын встал на колени и стал молить о нем. Это именно та позиция, в которую его следует поставить", — заявил Джулиани на выступлении в Израиле.

В конце мая Трамп направил письмо Ким Чен Ыну, в котором заявил, что не считает нужным проводить саммит из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна. При этом американский президент подчеркнул, что будет готов встретиться с лидером КНДР в будущем.

В Белом доме также заявляли, что встреча групп по подготовке саммита сорвалась. Как рассказали в ведомстве, заместитель главы аппарата и его команда ждали северокорейских коллег в Сингапуре, но они так и не появились. На встрече перед саммитом планировалось проработать логистику переговоров мировых лидеров.

Позднее президент США сообщил, что встреча все-таки состоится. Она пройдет 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре.


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