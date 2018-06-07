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В Карагандинской области произошел пожар на нефтебазе

Жертв и пострадавших нет.

Фото : inform.kz7 июня 2018, 08:22

Загорелась сухая трава на площади 1,5 га и разлитый нефтепродукт на площади 50 кв. м, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официального представителя Комитета по ЧС МВД Руслана Иманкулова.

Пожар произошел 6 июня в 13:20 в Осакаровском районе, Сарыозекском сельском округе, северо-восточнее от станции Шокай, на территории недействующей нефтебазы.

«Произошло загорание сухой травы на площади 1,5 га, разлитого нефтепродукта на площади 50 кв. м и остатков битума в девяти металлических емкостях (50 кубических метров). Пожар локализован в 15:10 и ликвидирован в 16:03. Жертв и пострадавших нет», - сообщил Р. Иманкулов.

Были задействованы силы департамента по ЧС, местного акимата, пожарный поезд нацкомпании «КТЖ» и добровольные противопожарные формирования.


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