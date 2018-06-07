Меркель: Возможности для присоединения России к формату G7 сейчас нет

По ее словам, Москва нарушает нормы международного права.

Возможности для присоединения России к формату G7 сейчас нет, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время "правительственного часа" в бундестаге, передает РИА Новости.

По ее словам, Москва нарушает нормы международного права, в то время как другие члены "Большой семерки" стараются их соблюдать.

"Аннексия Крыма была вопиющим нарушением международного права, поэтому исключение России из формата G8 было неизбежным", — цитирует канцлера таблоид Bild.

При этом Меркель подчеркнула, что постоянный контакт между Москвой и Берлином, а также взаимодействие по линии G7 сохраняется.

Противовес США

На прошлой неделе сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что Россию необходимо вернуть в состав G8.

По ее мнению, этот шаг нужен для того, чтобы создать противовес влиянию США в клубе ведущих мировых держав.

"Мы исключили Россию. <…> Теперь наша проблема заключается в том, что США проводят политику, которую остальные шесть (стран. — Прим. ред.) проводить не хотят", — сказала она в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Вагенкнехт также отметила, что Западу необходимо наращивать сотрудничество с Москвой по наиболее важным вопросам.

Актуальность "Большой восьмерки"

В Кремле обратили внимание на высказывания депутата бундестага, однако подчеркнули, что эффективность формата G8 для России снижается.

"В изменяющейся обстановке — как в международных политических, так и экономических делах — стремительно возрастает значение и актуальность таких форматов, как, например, "Двадцатка", где Россия принимает активное участие", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, согласится ли Россия вернуться в том случае, если подобное предложение поступит, Песков отметил, что "гипотетические рассуждения здесь вряд ли возможны".

"Вход заказан"

Как считает старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев, формат G8 не соответствует современным реалиям.

"Большая восьмерка" была бы очередной переговорной площадкой – лучше разговаривать, чем воевать. Но это клуб стран, соответствующих исключительно стандартам западной демократии, поэтому России, Китаю, Индии и еще кому бы то ни было вход туда заказан", — сказал он в эфире радио Sputnik.

В то же время эксперт отметил, что в G7 за восстановление членства России выступает только Италия, а США, Великобритания и Канада категорически возражают против этого.

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