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На сына принца Уильяма угрожают напасть

Психически нездоровая женщина попыталась увести мальчика с уроков.

Фото : fortuna.ge7 июня 2018, 08:45

Принц Уильям и Кейт Миддлтон усилили охрану своего старшего сына Джорджа из-за угрозы нападения на него, пишет Лайф.

По информации издания, в первые дни учёбы Джорджа в престижном заведении Thomas's Battersea психически нездоровая женщина попыталась увести мальчика с уроков. Вскоре 40-летнюю злоумышленницу задержали полицейские.

Позже члены террористической группировки ИГИЛ* готовили покушение на малыша, пишет издание. А не так давно британские правоохранители задержали мужчину, который призывал отправлять в школу, где учится Джордж, отравленное мороженое. После этого случая Уильям и Кейт наняли несколько офицеров Королевской гвардии для сопровождения сына вне дома.

* Организация запрещена в Казахстане.


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