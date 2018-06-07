Женщину оштрафовали за коробку конфет, подаренную налоговикам на 8 марта

Она заплатит 481 тысячу тенге.

В Петропавловске по решению суда к административной ответственности в виде крупного штрафа привлечена предпринимательница, подарившая сотрудницам областного департамента государственных доходов коробку конфет в честь 8 марта, сообщает Sputnik Казахстан.

Как следует из материалов дела, 7 марта Елена Петрова пришла в канцелярию департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области. Она забирала лицензию на реализацию алкогольной продукции, которая была приостановлена из-за продажи алкоголя несовершеннолетнему, после чего предпринимательницей был оплачен штраф. На выходе из канцелярии ведомства женщина оставила пакет с коробкой конфет "Рафаэлло". Работники канцелярии попросили женщину забрать пакет, однако она, проигнорировав их просьбу, ушла. Тогда госслужащие обратились в службу безопасности департамента.

"Ее действия расцениваются как предоставление незаконного материального вознаграждения лицу, уполномоченному на выполнение государственной функции", — отметил судья специализированного административного суда города Петропавловска Асламбек Кошенов.

Сама женщина объяснила суду, что в то день в учреждении царила праздничная атмосфера, и она просто хотела поздравить женщин с 8 марта.

"Я оставила конфеты со словами – "Девочки, с праздником, попейте чаю". В канцелярии в тот момент сидело три женщины, и я их воспринимала только как женщин, а не государственных служащих. Мне от них мне не нужны были никакие действия или бездействия, связанные с выполнением ими служебных обязанностей", — пояснила на суде Елена Петрова.

Однако суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренной статьей 676 Кодекса РК об административных правонарушениях (предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами).

"Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 200 МРП в сумме 481 тысячи тенге в доход государственного бюджета. Изъятую коробку конфет, признанную вещественным доказательством, обратить в доход государства", — зачитал решение судья Асламбек Кошенов, объяснив, что по санкции за подарок более 500 тенге, но менее 2 МРП (4 тысяч 810 тенге) предусмотрено административное наказание в виде штрафа, а за подарок стоимостью более 4 тысяч 810 тысяч тенге предусматривается уже уголовная ответственность.

Сторона защиты намерена обжаловать данное решение.

"Конечно, мы не согласны с решением суда. Это поздравление, в нашем обществе все друг друга с этим праздником поздравляют. И это нормально! Мы против коррупции, но нельзя все утрировать и переворачивать, нельзя терять человеческие отношения друг к другу. Действия нужно расценивать правильно, она просто хотела поздравить женщин, и никому конкретно эта коробочка конфет за 600 тенге не предназначалась. В ее действиях состава преступлений нет. Мы будем обжаловать", — прокомментировала адвокат Анна Лесных.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!