Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана

Местами ожидается ветреная погода.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, лишь на северо-востоке и юго-востоке ожидается погода без осадков. Местами ожидается усилением ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе республики возможен град, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, днем Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей, в Костанайской области возможен град.

Днем на большей части Алматинской, местами в Кызылординской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Мангистауской, на большей части Атырауской, Кызылординской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 29°, преимущественно облачно.

Погода в Астане днем 28°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 7 июня.

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