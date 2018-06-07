Страхование ответственности адвокатов предлагается ввести в Казахстане с 2020 года

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили в первом чтении проект закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» и сопутствующие поправки к нему, передает корреспондент Zakon.kz.

«Законопроект является комплексным и включает нормы о гарантированной государством юрпомощи, адвокатской деятельности и об оказании юрпомощи юрконсультантами. На сегодня реализации конституционного права обеспечены не в полной мере ввиду наличия ряда проблем. Первое, рынок адвокатских услуг в Казахстане не достаточно развит и не соответствует показателям развитых стран. Одной из основных причин является дефицит адвокатов, который в свою очередь связан с неподъемными размерами вступительного взноса для претендентов. Исключение первичных взносов позволит обеспечить доступ к профессии адвоката в особенности молодым юристам, повысить конкуренцию между ними и увеличить их количество», - сказал министр юстиции РК Марат Бекетаев.

Во-вторых, по его словам, в Казахстане отсутствует эффективный контроль качества предоставляемых адвокатами профессиональных услуг, отсутствует открытая информация, когда и за что привлекался дисциплинарной ответственности каждый адвокат.

«В целях обеспечения соблюдения норм профессионального этического поведения адвокатами, объективного и всестороннего рассмотрения дисциплинарных производств, предусмотрено создание двухуровневых дисциплинарных комиссий», - уточнил он.

«Третье, в Казахстане отсутствует механизм повышения квалификации адвокатов. В развитых странах законодательно закреплена обязанность постоянного и систематического повышения профессиональной квалификации адвокатов. В целях улучшения качественного состава адвокатуры в законопроекте предусмотрен механизм повышения квалификации адвокатов. Это будет способствовать повышения конкурентоспособности и качества услуг адвокатуры», - считает глава ведомства.

В то же время предусматривается появление в Казахстане такой услуги как Pro bono.

«Четвертое, для социально-уязвимых групп населения проектом закона предусмотрено получение юрпомощи от адвокатов и юрконсультантов бесплатным полным сопровождением в его (гражданина) правовой ситуации. Оно называется Pro bono. Предоставление такой помощи будет основано на добровольной договоренности сторон и будет безвозмездно. Немаловажно отметить, что предоставление Pro bono - помощи - не обязанность, а право и не может оказываться по принуждению», - отметил М. Бекетаев.

«Пятое, как известно, сегодня представлять интересы гражданина в суде может каждый человек, имеющий юробразование, однако в случае предоставления такой помощи некачественно граждане не могут защитить свои права. В связи с этим предусматривается обязанность для физлиц, представляющих интересы в суде, состоять в Палатах юрконсультантов. Членство часто практикующих юристов в саморегулируемых организация может стать основанием для повышения качества юруслуг», - уточнил министр.

Как он продолжил, отсутствие открытой информации о стоимости юрпомощи является причиной необоснованного роста цен.

«В-шестых, в связи с этим для осведомленности населения и справедливого ценообразования может рассматриваться разработка рекомендательной тарифной сетки оплаты помощи адвоката и юрконсультанта. Такой опыт имеется в Германии, Франции, США, Польше, Чехии и других стран. Введение тарифной сетки даст возможность гражданам определять среднюю стоимость юрпомощи, что позволит избежать лишних затрат», - сказал М. Бекетаев.

«Седьмое, сегодня не предусмотрены механизмы защиты граждан от услуг недобросовестных адвокатов и юрконсультантов. При осуществлении своей деятельности адвокаты и юрконсультанты могут нанести значительный имущественный ущерб доверителю. В связи с этим вводится обязательное страхование профессиональной ответственности адвокатов и юридических консультантов. Это предоставит гарантии доверителям в получении квалифицированной юрпомощи. Институт страхования вводится с 2020 года. Восьмое, в адвокатуре не развито использование новых технологий. Решением этой проблемы будет являться создание и формирование информационной системы Е-адвокатура», - проинформировал глава ведомства.

Также свою неэффективность показывает практика использования адвокатского ордера.

«Девятое, в развитых странах не предусмотрено использование адвокатского ордера. Упразднение адвокатского ордера оптимизирует деятельность адвокатуры. Исключит его зависимость от адвокатской организации и позволит сократить временные и финансовые затраты. Данный законопроект направлен на обеспечение прозрачности и справедливости порядка и самое главное - повышение качества оказания юрпомощи», - заключил министр.

Наряду с этим депутатами одобрен в первом чтении сопутствующий законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи», целью которого является приведение в соответствие норм отдельных законодательных актов РК с положениями основного законопроекта.

Ксения Давыдова