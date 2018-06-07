Олжас Абишев назначен вице-министром здравоохранения РК

Постановлением Правительства РК Абишев Олжас Амангельдиевич назначен на должность вице-министра здравоохранения РК, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

Олжас Абишев родился в 1983 году в городе Кызылорда.

В 2004 году окончил Кызылординский государственный университет, в 2005 году — Университет Аулие Ата, в 2006, 2010 гг. — Инженерный колледж, Андонский национальный университет (Южная Корея). По специальности экономист-информатик, юрист-правовед.

Трудовую деятельность начал в 2000 году.

В различные годы работал в АО «Казагромаркетинг», АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «Национальные Информационные Технологии», АО «Национальный медицинский холдинг», АО «Центр медицинских технологий и информационных систем», АО «Центр военно-стратегических исследований», АО «Astana Innovations», в университете «Туран - Астана», а также в коммерческих структурах.

С сентября 2017 года по настоящее время занимал должность генерального директора РГП «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК.