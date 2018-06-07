Назарбаев подписал указ о создании двух новых районов в ЮКО

5 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Южно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Как гласит текст официального документа, в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» глава государства постановил:

1. Образовать следующие административно-территориальные единицы в составе Южно-Казахстанской области:

1) Жетысайский район с административным центром в городе Жетысай, Мактааральский район с административным центром в поселке Мырзакент путем разделения Мактааральского района Южно-Казахстанской области;

2) Сарыагашский район с административным центром в городе Сарыагаш, Келесский район с административным центром в селе Абай путем разделения Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пункта 1 настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.