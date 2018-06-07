Полиция Астаны ищет мужчин, совершивших кражи денег в общественных местах

Департамент внутренних дел Астаны просит граждан оказать содействие в опознании и поимке подозреваемых.

В Астане ищут двух мужчин, попавших на камеры наблюдения во время совершения краж денег, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Один из подозреваемых, находясь в магазине по проспекту Республики, украл из кассы денежные средства.

"В совершении данного правонарушения подозревается парень в возрасте 30-35 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см. Был одет в ветровку синего цвета, джинсы синего цвета, на ногах кроссовки белого цвета, на голове бейсболка темно-синего цвета, с надписью «BOSS». Департамент внутренних дел Астаны просит граждан оказать содействие и при наличии какой-либо информации обратиться в УВД района «Сарыарка» ДВД Астаны по телефонам: 71-66-10, 71-66-11, 71-66-19, 87757224479", - сообщили в полиции.

Второй подозреваемый 5 июня в помещении поликлиники по ул.Косшыгулулы украл портмоне из сумки, которая находилась детской коляске.

"В совершении данного правонарушения подозревается мужчина в возрасте 35-40 лет, худощавого телосложения, рост 170-175 см. Департамент внутренних дел Астаны просит граждан оказать содействие и при наличии информации обратиться в ДВД Астаны (ул. Бейбітшілік, 19) или позвонить по телефонам 71-60-24: 716107; 71-63-16 либо на 102", - обратились в ДВД.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!