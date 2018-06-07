Казахстан запустит 10 авиамаршрутов к мировыми финцентрам

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду на пленарном заседании совета иностранных инвесторов рассказал о планах по развитию авиасообщения с другими странами, сообщает Sputnik Казахстан.

«В прошлом году мы открыли девять международных авиамаршрутов, а к 2020 году откроется еще десять, соединяющих (Казахстан) с ведущими мировыми финансовыми центрами − это для нас важно. Число транзитных пассажиров в республике к 2020 году должно увеличиться до 1,6 миллиона человек», — сказал глава государства.