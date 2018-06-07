В соответствии пунктом 5 статьи 141 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждено Положение о государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики Казахстан.

Основной задачей Комиссии является проведение экспертизы. При проведении экспертизы Комиссия определяет:

1) достоверность данных о количестве, качестве, составе, технологических свойств запасов полезных ископаемых, а также особенностях недр;

2) полноту и достоверность геологических, горнотехнических, гидрогеологических, инженерно-геологических, технико-экономических данных для условий добычи полезных ископаемых;

3) технико-экономические обоснования экономической эффективности разработки месторождений, коэффициентов извлечения по углеводородам, выводы и предложения по расширению минерально-сырьевой базы, степень подготовленности запасов и участков недр для использования;

4) результаты и качество работ по геологическому изучению и оценке недр;

5) обоснованность ликвидации или консервации месторождений полезных ископаемых, списания полезных ископаемых или изменения балансовой принадлежности оставшихся запасов.

Комиссия в своей деятельности осуществляет следующие функции:

1) выдает заключение о рентабельности разведанных запасов полезных ископаемых, которое является основанием для постановки их на государственный баланс запасов полезных ископаемых;

2) дает объективную оценку количества и качества запасов полезных ископаемых, их значение для экономики республики, горнотехнических, гидрогеологических, экологических и других условий добычи;

3) подтверждает факт коммерческого обнаружения в результате разведки на контрактной территории.

В ходе экспертизы Комиссия:

1) запрашивает и получает от центральных государственных и местных исполнительных органов, подведомственных уполномоченному органу по изучению недр организаций и учреждений, и от недропользователей информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения возложенной на них задачи;

2) привлекает независимых экспертов;

3) проводит по необходимости выездные заседания на экспертируемых объектах;

4) отклоняет представленные на экспертизу отчеты в случае превышения недропользователем сроков проведения операций по недропользованию, оговоренных контрактными условиями, до внесения компетентным органом в действующий контракт соответствующих изменений;

5) принимает решения по вопросам, входящим в их функции.

Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Заседания Комиссии подразделяются на рабочие и пленарные. Результатом рабочего рассмотрения является проект решения Комиссии. На пленарном заседании Комиссии принимается решение по экспедируемым отчетам.

Решение на пленарном заседании Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих ее членов согласно отраслевой направленности поступивших материалов. При равенстве голосов во время принятия решения, голос председательствующего является решающим.

Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, могут выразить особое мнение. Особое мнение оформляется отдельным документом, содержащим его обоснование, и прилагается к материалам рассмотрения.

Рабочим органом Комиссии является Комитет геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее - Комитет).

На заседание Комиссии могут приглашаться лица, не являющиеся членами Комиссии.

Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, осуществляет методическое руководство. В отсутствие председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

Секретарь Комиссии организует прием отчетов на экспертизу и их подготовку заседаниям Комиссии.

Результаты экспертизы оформляются протоколом, в котором отражаются данные об утверждении запасов полезных ископаемых, о распределении запасов по категориям, объемах и сроках опытно-промышленной добычи, коэффициенты извлечения углеводородов, списании запасов полезных ископаемых, возможности применения информации о недрах в промышленных, научных целях, рекомендации, а также решения по иным вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

Протокол, отражающий результаты экспертизы, подписывается председательствовавшим на заседании и визируется всеми присутствовавшими членами Комиссии.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и действует до 1 января 2024 года.