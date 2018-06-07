Биртанов дал ряд поручений медикам Алматы

Подводя итоги своей поездки по Алматы и Алматинской области, министр здравоохранения Елжан Биртанов дал ряд поручений руководителю городского управления здравоохранения Серикболу Мусинову, а также главному санврачу Жандарбеку Бекшину, прибывшему вместе с ним из столицы, передает Zakon.kz.

Как информация влияет на ситуацию

Говоря о текущей ситуации с менингитом, министр отметил, что со вчерашнего дня прибавился 1 случай. В итоге сейчас 59 подтвержденных случаев, в том числе 21 среди детей. Также вчера был зарегистрирован 1летальный исход, а всего на сегодняшний день их 13. В целом же обращаемость уже немного идет на спад, хотя по-прежнему остается выше среднего показателя. И основная причина - нервозность и обеспокоенность граждан. Ведь, если детально рассмотреть обращения, например, по детской инфекционной больнице Алматы, то в основном люди обращаются с ОРВИ и другими простудными заболеваниями.

«К сожалению, есть фактор, о котором мы с вами говорим уже почти год. О работе с населением, о связях с общественностью и СМИ. Мы еще это полностью не освоили и не научились работать. И в связи с этим возникают такие нежелательные последствия, как паника среди населения. Поэтому необходимо интегрироваться и научиться работать с населением и СМИ. К сожалению, не всегда мы находим этот контакт. И в интересах населения, и интересах медработников находить взаимодействие», - отметил Е. Биртанов.

При этом он подчеркнул, что обязательно распространение информации не только через официальные сайты и СМИ, но и через соцсети. Ведь именно там проводят большую часть времени казахстанцы. И чем скорее удастся наладить обратную связь с пользователями соцсетей, тем проще будет работать самим медработникам.

«Надо разъяснительную работу продолжать и не сбавлять темпа. Пока что снижение обращаемости чувствуется, но никто из специалистов не может гарантировать, как будет дальше. Вирусы и бактерии циркулируют среди нас, много носителей, поэтому могут быть новые случаи. Медики не могут это контролировать, но свою работу они выполняют. А вся агрессия населения направляется на конкретную больницу или врача. Поэтому нужно разъяснять ситуацию и доводить до населения информацию», - сказал министр.

Делить не по профилю, а по расстоянию

Говоря о работе Комитета охраны общественного здоровья (КООЗ) в сложившейся ситуации, министр отметил, что в целом все действия были в соответствии со стандартами.

«В целом, что касается функций КООЗ - это оказание профилактики и противоэпидемических мер. И все эти рекомендации были даны. Были вопросы по оперативной и качественной работе в плане выявления и контроля контактных лиц. Мы уже начали разбираться с нашим территориальным департаментом и филиалом Наццентра экспертизы в отношении того, что не должным образом была организована диагностика среди контактных лиц. Сейчас эта диагностика налажена. Сегодня мы видели, что если дети или взрослые являются контактными, то сразу антибиотики получают - 100% по всей стране. Но промедление определенное было. И сделаем соответствующие выводы», - отметил Е. Биртанов.

Но особенно четко министр постарался донести до собравшихся, что в соответствии с новым нормативом и стандартом, помощь инфекционным больным должна оказываться не только в специализированных, но и в многопрофильных больницах.

«Это не значит, что нужно закрыть инфекционные больницы. Это значит, что в тех случаях, когда их нет, особенно в районных больницах, их нужно там создавать. Также, как с травмой человека привезли с ДТП,- должны в приемном покое его полностью осмотреть, оказать помощь, а потом перевести в профильную больницу для дальнейшего лечения. А не везти нестабильных больных через весь город в специализированные клиники. В этом направлении уже работу я вижу. В Алматы два дополнительных стационарных блока уже открыли. И теперь я прошу совместно определить, как вы будете доставлять больных, чтобы здесь у вас скученности и так называемого «узкого горлышка» не было», - заявил министр.

Он отметил, что врач общей практики любого приемного покоя вполне способен распознать симптоматику, провести диагностику и оказать соответствующую помощь. Тем более, что в большинстве случаев подозрения на менингит не оправдываются.

«Как мы сегодня убедились, из 500 человек госпитализировано68. То есть почти 90% - это люди, у которых нет показаний к госпитализации. Это можно делать по месту жительства в ближайших больницах. Это людям удобно. Нужно просто снять их беспокойство, озабоченность, дать четкий совет и направить уже в плановом порядке в поликлиники. А если есть подозрения, то обосновать и перенаправить в специализированную клинику. А если есть угроза жизни, то на месте эту помощь оказывать. Этого требует стандарт оказания неотложной помощи. И у врачей скорой помощи не должна «болеть голова», куда доставлять больного. Если это критическое состояние, везите в ближайшую больницу. И там пусть его врачи стабилизируют и потом дальше транспортируют. Мы по области уже издали приказ, что все районные больницы будут своих больных принимать. Не надо везти пациента из Иссыка в город, а на месте оказывать помощь», - подчеркнул Е. Биртанов.

Владимир Демидов