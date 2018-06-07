Трехлетний арабский мальчик неожиданно заговорил на английском

При этом его знание родного языка значительно уступает владению английским.

Трехлетний арабский мальчик О’Нил Махмуд из этноконфессиональной группы друзов неожиданно заговорил на чистом английском языке, причем с чисто британским акцентом, невероятно удивив этим сначала своих близких, а потом и специалистов в лингвистике, передает hronika.info.

Семья дошкольника живет на Голанских высотах и общается исключительно на арабском. Даже по телевизору Махмуд никогда не смотрел англоязычных каналов. То же самое касается радио и книжек. Откуда ребенок научился хорошо говорить по-английски – настоящая загадка для его родных, а также для приглашенных экспертов и журналистов. Впрочем, отметим, что в мировой истории это далеко не уникальный случай.

До недавнего времени удивительный мальчик не разговаривал вообще, а затем вдруг начал ни с того ни с сего произносить английские слова. Родственники О’Нила, которые не знают английского языка, поначалу даже не понимали, что он происходит. Сейчас дошкольник учится говорить по-арабски, однако его знание родного языка пока значительно уступает навыкам английского.

В настоящий момент ребенок ходит в детский сад, где у него есть англоговорящая воспитательница, с которой он свободно общается. Тем не менее, О’Нил практически не контактирует со сверстниками, что весьма расстраивает его родителей и других родственников.

В парапсихологии такой феномен известен как ксеноглоссия. Существует множество официально задокументированных случаев, когда люди внезапно начинали говорить на языках и диалектах, которые они никогда не изучали. Иногда даже на мертвых языках, на которых никто уже не говорит в современном мире, а то и на несуществующих – языках, предположительно некогда где-то существовавших, но о которых современная наука может только догадываться.

Сторонники реинкарнации считают, что человек по неизвестной нам причине вспоминает таким образом свою прошлую жизнь. По мнению других, человек помнит языки предков на генетическом уровне и они опять-таки каким-то чудесным образом прорываются наружу. Так или иначе, это весьма интересное явление, которому пока нет внятного объяснения.

Возможно, маленький О’Нил Махмуд позволит ученым пролить свет на природу данного феномена. Или хотя бы пополнит копилку знаний об этом странном для людей и весьма редком явлении, что в конечном счете приблизит его разгадку…

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