Каким видит инвестиционное правосудие председатель Верховного суда

На заседании 31-го Совета иностранных инвесторов при Президенте Председатель Верховного Суда Ж.Асанов поделился своим видением по совершенствованию инвестиционного правосудия в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Он остановился на трех вещах. Во-первых. Верховный Суд предлагает шире использовать медиацию при разрешении инвестиционных споров.

Во-вторых, в ЕС растёт роль национальных судов по инвестспорам. Этот подход предлагается и в Казахстане. Лучший зарубежный опыт будет изучаться и апробироваться при участии суда МФЦА. Особое внимание будет уделяться международным принципам и стандартам.

В-третьих, совместно с Правительством Верховный суд готовит закон об адмюстиции по модели ЕС. Это большая реформа. Там, где она заработала, оздоровился экономический климат, чиновничий аппарат стал эффективным. Итог - рост инвестиций и улучшение рейтингов.

Ж.Асанов рассказал о казахстанском опыте по созданию инвестиционного правосудия. Оно введено по инициативе Президента страны. Теперь все споры с участием инвесторов разрешаются только в столице. Исключено влияния местных властей. Уменьшено количество инстанций и обеспечено быстрое исполнение решений.

Преимущественно дела связаны с налогами, таможней, экологией. «Только за 5 месяцев 18 года 40 исков. 38% в пользу инвесторов на 62,5 млн. долларов США. Этот показатель рассмотрения дел даже выше, чем в международных арбитражах» - особо подчеркнул Ж.Асанов.