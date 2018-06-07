Семинар «STOP - коррупция»

01 июня 2018 года Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Астане, в целях повышения уровня антикоррупционной культуры в обществе провел семинар для сотрудников Департамента Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астане.

Целью семинара являлось устранение коррупции в обществе, посредством решения следующих задач, это формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции, выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий, укрепления взаимодействия субъектов противодействия коррупции, выявления, пересечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений.

В ходе семинара продемонстрированы видеоролики и объявление по коррупции с номером Call - центра 1424, направленные на профилактику коррупции, разработанные Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

По итогам состоялся открытый диалог и продуктивный обмен мнениями по вопросам предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений.