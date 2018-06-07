Токаев провел встречи в Ватикане и Италии

10-11 октября в Астане состоится Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев посетил Ватикан и Италию, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В Ватикане состоялись переговоры с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином по ключевым вопросам международной повестки дня.

Спикер Сената отметил, что за 26 лет со времени установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом, налажено конструктивное сотрудничество, основанное на полном взаимопонимании и доверии на самом высоком уровне. Историческим событием стал визит Папы Иоанна Павла II в Астану в 2001 году. По словам Токаева, в Казахстане хорошо помнят этот визит, рассматривают его как высокую оценку внутренней и внешней политики нашей страны, которая стала родным домом для многих этносов и конфессий, в том числе католиков.

Собеседники констатировали близость позиций двух государств в вопросах укрепления глобальной безопасности и продолжения диалога между религиями, культурами и цивилизациями.

К. Токаев проинформировал Государственного секретаря о Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Этот форум, инициированный Президентом Н.А. Назарбаевым, является уникальной площадкой, объединяющей представителей крупнейших конфессий, руководителей государств и международных организаций, видных политиков для совместного поиска ответов на глобальные вызовы.

10-11 октября Астана примет очередной VI Съезд, посвященный теме «Религиозные лидеры за безопасный мир». К. Токаев передал Госсекретарю Ватикана приглашение Нурсултана Назарбаева Папе Римскому Франциску принять участие в работе предстоящего форума.

Приглашение посетить столицу Казахстана и участвовать в Съезде также было вручено кардиналу Пьетро Паролину.

Председатель Сената поблагодарил Святой Престол за активное участие в выставке ЭКСПО-2017 в Астане. Павильон Ватикана убедительно продемонстрировал внимание католической церкви к актуальным проблемам современности и значимость гармонии с природой для будущего всего человечества.

Пьетро Паролин высказал слова благодарности за приглашение на VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Он заявил, что форум приобретает все большую популярность в мире, и заверил, что Ватикан будет и впредь поддерживать усилия Президента Казахстана по установлению мира и согласия между последователями всех вероучений.

В этот же день состоялись переговоры Главы казахстанского Сената с Председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти-Казеллати.

К. Токаев подчеркнул, что за 26 лет с момента установления дипломатических отношений Казахстан и Италия сумели достичь впечатляющих успехов в развитии двустороннего сотрудничества. Италия стала третьим торговым партнером нашей страны, объем взаимного торгового оборота достиг 10 млрд долларов, объем прямых итальянских инвестиций за 10 лет с 2006 года составил 6 млрд долларов.

Особое внимание в ходе встречи было уделено транспортно-логистическому потенциалу Казахстана и ключевой роли нашей страны в реализации новой концепции Шелкового пути. По мнению К. Токаева, хотя Казахстан и Италия находятся на большом расстоянии друг от друга, тем не менее обе страны с развитием транспорта могут стать близкими партнерами.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о продолжении активных межпарламентских связей. М.Э. Альберти- Казеллати приняла приглашение посетить Казахстан с визитом.

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