В Алматы прозвучит сирена
В ДЧС призвали сохранять спокойствие жителей и гостей города.
Фото : newtimes.kz7 июня 2018, 10:46
Сегодня, 7 июня, в 12:55 в Алматы проведут проверку технической готовности системы оповещения, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
Проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" через электросирены, автоматический перехват каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.
В дальнейшем проверка будет проводиться ежемесячно в первый четверг 12:55, в случае совпадения с праздничным днем проверка переносится на следующий за ним четверг.
В ДЧС призвали сохранять спокойствие жителей и гостей города.
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