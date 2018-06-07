Директор ЦРБ в Есике: Очаг менингита у нас закрывается, больных смотрел сам министр

29 мая в Енбекшиказахском районе Алматинской области под карантин были взяты 80 человек. Завтра они уже выйдут из-под наблюдения.

Дней десять назад в Центральную районную больницу в г. Есике Алматинской области с подозрением на менингит поступили двое детей из одной семьи - мальчики 9 и 11 лет. Как они чувствуют себя сегодня, рассказывает Zakon.kz директор ЦРБ Енбекшиказахского района Жамиля Абеуова.

- Жамиля Санаковна, когда, откуда и в каком состоянии поступили в вашу больницу дети, подтвердился ли у них диагноз «менингит»?

- В Центральную районную больницу в городе Есике дети были доставлены 29 мая в 8.40 утра из села Байдибек би (бывшее Маловодное). Один с 2007 года, другой с 2009-го, один ученик 4 класса, другой – 2 класса. Оба мальчики, из одной семьи.

Ночью у обоих поднялась высокая температура, появилась головная боль. Сначала у старшего, а потом, к утру, жалобы появились у младшего. Со слов мамы, появилась какая-то непонятная сыпь, поэтому она вызвала «Скорую помощь». Скорая прибыла быстро и сразу же доставила мальчиков в нашу больницу в инфекционное отделение.

При осмотре, особенно у младшего ребенка были ярко выраженная головная боль, ригидность мышц, боли в лобной части. Перед этим даже была рвота необъяснимая. Также у него на теле, на руках, на конечностях была геморрагическая сыпь. Состояние в тот момент было оценено как тяжелое, поэтому к ним в фильтре инфекционного отделения в Приемном покое сразу же начали принимать меры интенсивной терапии.

У старшего ребенка жалобы были аналогичные, но у него была менее выраженная геморрагическая сыпь, но меры лечения, интенсивная терапия были проведены в таком же объеме, как и младшему – взятие пробы, антибиотикотерапия, противовоспалительная, гормональная и так далее. То есть всё, что предусматривается при лечении менингококковой инфекции.

У обоих сразу же была взята пункция (ликвор) на анализ, а также мазок из зева. С ними прибыла мама, и у нее тоже взяли мазок из зева. Дети были помещены в палату интенсивной терапии и их начали лечить с первых же минут поступления.

- Они до сих пор находятся в больнице?

- Конечно, они сейчас находятся у нас, состояние у них стабильное. У старшего ребенка симптомы практически купировались, состояние стабильное, ближе к удовлетворительному, он находится в стационаре. Выписывать его мы не будем, пока не получим повторные результаты мазков и не закончим полный курс антибиотикотерапии. Это по старшему ребенку.

По младшему - состояние средней тяжести, стабильное, находится он в палате в боксе. Интенсивную терапию проводили только в первые двое суток. Пятна у него уже уменьшаются, и дальше будет достаточно длительный период заживления.

- Сколько это примерно?

- Вы знаете, это может быть по-разному, зависит от иммунной системы ребенка. Но, учитывая, что они у нас находятся уже девятые сутки, недели две, наверное, точно будем держать. Ребенок хорошо ест, активен, достаточно коммуникабельный, общительный. Хоть они уже и взрослые, мама приходит к ним, первые дни мы ее оставляли в больнице, у нее доступ к ним был, общается с ними.

- Каков был круг контактных лиц у этих детей?

- Круг контактных лиц у них большой. Это полностью 2 и 4 классы, плюс учителя, медработники, близкие родственники в семье, мама, папа. Всего 80 человек и все 80 человек в тот же день – 29 мая были взяты нами под карантин, то есть под наблюдение, у всех у них взяты мазки. Слава Богу, ни у кого высева нет, никто не был носителем менингококка. А ведь бывают молчаливые носители менингококка. В течение трех дней близким контактным проводилась профилактическая антибиотикотерапия терапия. После 10 дней мы этот очаг закроем. Получается, уже завтра, 8 июня. Измеряется температура утром и вечером, один раз в день осматривается зев, проводится опрос самочувствия.

Конечно, со всеми контактными лицами была проведена профилактическая работа, разъяснения, все всё понимают и какого-либо ажиотажа нет. Большая работа была проведена и в стационаре медицинскими и социальными работниками. Так что завтра этот очаг закроется, и они уже выйдут из-под наблюдения.

- Поступали ли к вам еще дети после 29 мая с аналогичным диагнозом?

- Нет. До сегодняшнего дня, до этого часа у нас больше не было ни одного поступления с таким диагнозом. Каждого пациента, который к нам приходит, даже с похожими признаками, например, ОРВИ, фарингит, высокая температура, мы осматриваем, берем у всех мазки, наблюдаем, а детей до трех лет вообще не отпускаем домой, всех наблюдаем.

Некоторые дети и взрослые приезжали с сыпью, но они все дифференцированы, у кого-то аллергия, у кого-то дерматит, а с менингитом в нашем районе больше не было.

- А какое-либо участие, поддержку со стороны минздрава вы чувствуете, или варитесь в собственном соку?

- Конечно, чувствуем! У нас была комиссия из Министерства здравоохранения, у нас был сам министр Биртанов, а также председатель Комитета охраны общественного здоровья РК Бекшин, представители акимата, области, района. Министр лично осмотрел этих детей, ознакомился с историей болезни и так далее. Мы всё показали, разъяснили, и к нам замечаний по организации и оказанию медицинской помощи не было.

Инфекционное отделение у нас четко отрабатывает, у нас развернуты 60 коек, мы готовы еще принимать, ни одному ребенку не отказывается и «Скорая помощь» к нам везет всех, даже малейших подозрительных.

- То есть у вас столпотворения нет, дети не лежат в коридоре, не ждут своей очереди?

- Нет, что вы! У нас есть все возможности, у нас развернуты 30 коек взрослых инфекционных, и столько же детских. Заполненность сейчас не высокая. Также у нас есть две развернутые палаты. Это палаты интенсивной терапии, в таком, знаете, боевом режиме, кто поступит, сразу оказываем помощь с кислородом, со всеми реанимационными делами. И есть запасные койки, свободные, готовые к приему пациентов.

- Как работает «Скорая помощь», жалобы есть?

- «Скорая помощь» в одном формате - 103, звонок идет со всего района в одну точку. Там сидят 4 диспетчера, они посменно меняются, работа идет круглосуточно в режиме 24/7. По району есть точки, где расставлены машины «Скорой помощи» с бригадами. Например, в селе Байдибек би своя бригада, они получают сигнал, что такой-то больной обратился, и они там же, на месте, забирают этих пациентов и при необходимости везут к нам.

Мавлюда Мамаева: Врачи сделали всё возможное для спасения моих детей, за что им огромное спасибо!

- Меня зовут Мавлюда Мамаева, я мама этих детей. Ночью с температурой мы обратились в больницу села Байдибек би, где нам врачами и медсестрами была оказана первая помощь, откуда нас на «Скорой помощи» привезли в инфекционное отделение Центральной райбольницы в городе Есике, где также быстро, активно собрались все врачи, медсестры отделения, а также врачи Приемного покоя, заведующая больницей и оказали мне и моим сыновьям необходимую медицинскую помощь. Все они действовали слаженно, дружно, профессионально, не растерялись, вовремя сделали все необходимые процедуры, всё возможное для спасения моих детей. Они старались нам помочь как морально, так и физически, поддерживали нас словом и делом.

Особую благодарность хотелось бы выразить врачам заведующему инфекционным отделением Махамбету Абдуллаевичу Абдуллаеву, заместителю главного врача Гульнаре Сьездыбековне Кураметовой, врачу-инфекционисту Шарван Асылхановне Кусулбековой, заведующему реанимацией Кайрату Мусаханову. Благодаря их усилиям и профессионализму, уже в первые минуты моим сыновьям была оказана вся необходимая помощь, они всё время были рядом, за что им огромное спасибо! Дети мои сейчас чувствуют себя намного лучше, идут к выздоровлению и скоро, даст Бог, выпишемся.

Торгын Нурсеитова

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