Вице-премьер поручил МИК разработать правила для блокчейн-технологий 

Вице-премьер заверил, что Казахстан продолжит развивать технологию-блокчейн и внедрять его в разные сферы.

Заместитель Премьер-Министра РК Аскар Жумагалиев поручил Министерству информации и коммуникаций РК подготовить поправки в законодательство по вопросам регулирования блокчейн-технологий, сообщает МИА «Казинформ».

«Мы понимаем то, что необходимы определенные законодательные изменения, правила игры, потому что сегодня несколько другие правоотношения вступают в силу при реализации блокчейн-технологий. Здесь опять же Министерству информации и коммуникаций (МИК) необходимо в очень коротком промежутке времени в рамках «пилотов» подготовить эти законодательные изменения и внести на рассмотрение сначала в Правительство, а потом мы уже внесем в депутатский корпус с тем, чтобы вместе утвердить соответствующие изменения. Они просто необходимы будут рынку», - отметил Аскар Жумагалиев на международной конференции «Блокчейн-регулирование».

Вице-премьер заверил, что Казахстан продолжит развивать технологию-блокчейн и внедрять его в разные сферы.

«Я вам официально заявляю то, что Казахстан сегодня работает по внедрению новых технологий, блокчейн-технологий. Сегодня у нас уже есть конкретные реализованные проекты. Мы внедрили технологию блокчейн в Нацбанке, которая дает гражданам посредством этой технологии и информационных систем быстро инвестировать свои средства. Также технологию используют в Минсельхозе при оказании услуг по выпуску электронных зерновых расписок, которая по существу является прототипом ценных бумаг. Блокчейн здесь позволяет повысить транспарентность и прозрачность в этом процессе. Мы знаем, что там когда-то были определенные проблемы по нетранспарентности», - рассказал Аскар Жумагалиев.

Он также сообщил, что планируется внедрить блокчейн-технологию в деятельности Министерства финансов.

«Есть такой процесс возврата НДС - очень сложный и долгий, вызывает много нареканий. Так вот технология блокчейн позволит компаниям очень быстро возвращать НДС. Но в то же время и государство получит свои дивиденды в повышении уплаты налогов из-за того, что этот процесс будет транспарентный», - пояснил он.

Аскар Жумагалиев также сообщил, что в процесс внедрения этой технологии в свою работу включили нацкомпании, в том числе Казпочта, Казахтелеком и госкорпорация «Правительство для граждан».

«Применение блокчейн обширно, здесь МИК РК необходимо с рынком и госорганами проработать, где мы еще сможем эту технологию применять для повышения транспарентности и эффективности работы госорганов», - подчеркнул он.

Между тем, вице-премьер отметил, что для внедрения блокчейн помимо законодательной базы необходимо подумать об инфраструктуре.

«Нужна инфраструктура, которая необходима для внедрения блокчейн. Я знаю, что нацхолдинг «Зерде» и телекоммуникационные операторы сформировали эту телекоммуникационную инфраструктуру для «пилотов», но необходимо ее доработать. Необходимо завершить конфигурацию и, конечно же, ее в промышленном виде предоставить для оказания технологий блокчейн всем остальным госорганам и желающим», - пояснил он.

В завершение своей речи заместитель Премьер-Министра призвал зарубежных инвесторов участвовать в реализации блокчейн-проектов в Казахстане. «Я знаю то, что сейчас в зале присутствуют и иностранные компании, которые уже сейчас думают об инвестировании в блокчейн-технологии в Казахстане. От лица Правительства хотел бы сказать, что мы будем рады и приветствуем ваше участие и инвестиции в Казахстане. Будем оказывать максимальное содействие», - заключил он.

Отметим, конференция будет проходить два дня - 7 - 8 июня. В рамках конференции пройдут экспертные доклады зарубежных спикеров, анализы частных примеров в разных странах, мастер-классы для госслужащих и круглые столы при участии высокопоставленных чиновников и лидирующих консалтинговых компаний в сфере блокчейн.

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