Нариман Мукушев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК

Постановлением Правительства РК Мукушев Нариман Нурланович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

Нариман Мукушев родился в 1984 году в городе Сатпаев Карагандинской области. В 2007 году окончил университет им. Сулеймана Демиреля, 2011 году — Международная академия бизнеса. По специальности — инженер-системотехник, мастер делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в 2005 году.

В 2005-2014 годы работал специалистом, ведущим специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления, начальником управления, директором департамента инновационных технологий АО «Казкоммерцбанк».

С 2014 по 2017 годы — управляющий директор по инновациям и ИТ АО «Казпочта».

С сентября 2017 года и по настоящее время занимал должность управляющего директора по трансформации бизнеса и ИТ АО «Казпочта».