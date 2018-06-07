В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» утверждены Правила проведения государственной экспертизы геологического отчета.

Геологический отчет (далее - отчет) прилагается к заявлению о выдаче лицензии на использование пространства недр (далее - заявление), поданному в уполномоченный орган по изучению недр (далее - уполномоченный орган). Отчет представляется в одном экземпляре на бумажном и электронном носителях.

В процессе рассмотрения заявления уполномоченный орган организует проведение государственной экспертизы геологического отчета (далее - экспертиза).

Экспертиза отчета проводится государственной комиссией по экспертизе недр (далее - Комиссия). Положение о государственной комиссии по экспертизе недр и ее состав определяется уполномоченным органом в соответствии с пунктом 5 статьи 89 Кодекса.

Отчет регистрируется секретарем Комиссии и считается принятым на экспертизу, о чем заявитель уведомляется письменно в произвольной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления отчета.

Экспертиза отчета проводится в течение двух месяцев с момента его регистрации.

Срок, указанный в пункте 6 продлевается председателем Комиссии на срок, необходимый для проведения дополнительных исследований, представления необходимых материалов и устранения предварительных замечаний и предложений членов комиссии по результатам пленарного заседания Комиссии, но не более чем на шесть месяцев.

После изучения материалов ответственными членами Комиссии в течение 40 (сорока) календарных дней со дня поступления отчета, проводится рабочее заседание Комиссии. В течение 2 (двух) календарных дней после рабочего заседания проводится пленарное заседание Комиссии.

Рабочее и пленарное заседания Комиссии проводятся с участием представителей заявителя, исполнителей отчета и приглашенных специалистов. О дате проведения рабочего и пленарного заседаний уведомляются за 5 (пять) календарных дней письменно в произвольной форме.

Рабочие заседания Комиссии проводятся под председательством заместителя председателя Комиссии, а при его отсутствии - ответственным за проведение экспертизы членом Комиссии. Результатом рабочего заседания является проект решения Комиссии, который содержит положительные или отрицательные рекомендации.

Пленарные заседания Комиссии проводятся под председательством председателя Комиссии. В случаях отсутствия председателя заседания проводит его заместитель. Результатом пленарного заседания является протокол Комиссии.

Пленарное заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины от общего числа членов Комиссии. Члены Комиссии не делегируют свои полномочия по участию в заседании другим лицам.

Члены Комиссии обладают равными голосами при принятии решения. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.

Протокол пленарного заседания Комиссии составляется в течение 16 (шестнадцати) календарных дней со дня проведения заседания.

По итогам пленарного заседания Комиссии принимается положительное или отрицательное решение.

Отрицательное заключение экспертизы отчета является основанием для отказа в выдаче лицензии на использование пространства недр.

При принятии решения на пленарном заседании о внесении изменений и дополнений в отчет, исполнителями отчета вносятся соответствующие изменения и дополнения.

Соответствие вносимых изменений и дополнений проверяется членом Комиссии, ответственным за прохождение экспертизы представленного отчета.

На отчет, прошедший экспертизу, после внесения изменений и дополнений, а также в случае принятия его без изменений и дополнений ставится штамп, удостоверяющий прохождение экспертизы.

В штампе отражаются номер протокола пленарного заседания, дата его проведения, а также подпись секретаря комиссии. Штамп ставится на титульном листе и на каждом листе графических приложений.

Протокол пленарного заседания Комиссии в течение 2 (двух) календарных дней после составления направляется в адрес соответствующего территориального подразделения, геологический фонд и заявителю.

Приказ вводится в действие с 29 июня 2018 года и подлежит официальному опубликованию.