Назарбаев прибыл с госвизитом в Китай
6 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в г. Пекин с государственным визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе визита запланировано проведение встреч на высшем уровне с Председателем КНР Си Цзиньпином, Премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, представителями казахстанских и китайских деловых кругов, а также совместное подписание ряда двусторонних документов.
7 июня 2018, 11:41
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4922190-bd38762bf87b2c14b4af8e9b5f82de20
Акции
Комментарии
Сообщить об ошибке
4922190-bd38762bf87b2c14b4af8e9b5f82de20
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript