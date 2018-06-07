Назарбаев прибыл с госвизитом в Китай

6 июня президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в г. Пекин с государственным визитом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе визита запланировано проведение встреч на высшем уровне с Председателем КНР Си Цзиньпином, Премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, представителями казахстанских и китайских деловых кругов, а также совместное подписание ряда двусторонних документов.