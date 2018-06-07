Доллар еще подрос на утренних торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 331,87 тенге за доллар.
Фото : aif.ua7 июня 2018, 11:47
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 331,87 тенге за доллар (+0,04 тенге), объем торгов – 19,9 млн долларов (-36 400 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,9870 тенге за юань, объем торгов – 600 тыс. юаней.
В обменниках курс доллара – 331,3-332,3, евро – 390,5-393, рос.рубля – 5,35-5,40 тенге.
В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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