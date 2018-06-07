По данным Минздрава, в 2013 – было 117 случаев заболеваемости; в 2014 – 119; в 2015 – 424; в 2016 – 120; в 2017 – 62; в 2018 – 59.

В министерстве здравоохранения привели статистику заболеваемости менингитом за последние 5 лет. Менингококковая инфекция «бушевала» в Казахстане в 2015 году, но ажиотажа среди населения тогда не наблюдалось, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Минздрава, в 2013 – было 117 случаев заболеваемости; в 2014 – 119; в 2015 – 424; в 2016 – 120; в 2017 – 62; в 2018 – 59.

«То есть вы видите динамику, что она в принципе в разы была больше, и в 2015 году бушевала, при этом у нас такой паники не было. Если по смотреть по количеству летальных случаев, ситуация аналогичная: 2013 – 18; 2014 – 15; 2015 – 21; 2016 – 7; 2017 – 11; 2018 – 13», - сказал вице-министр здравоохранения Алексей Цой.

По его словам, менингококковая инфекция имеет обыкновение возвращаться каждые 3-4 года. А потому врачи ожидают очередную волну каждые 3 года. Обычно обостренная ситуация держится год – два.

«То, что происходит сейчас, это тоже наша открытость для населения. Просто раньше эту статистику не знали. Она не была достоянием общественности и если бы население знало эти цифры из года в год, то, может быть, по-другому реагировало. Хотя мы объясняем», - добавил Цой.

Он отметил, что в Минздраве есть календарь, на котором отмечено, когда и какие инфекции ожидать. Цикличность известна еще со времен создания медицинской службы. А потому существуют четкие алгоритмы реагирования, оповещения и предельных норм.

«Вот сейчас говорят, что нужно было больше разъяснять населению. Но эти массовые разъяснения, штабы нужны только по достижению пороговых цифр. Из-за нескольких случаев раздувать панику смысла нет. Давайте сравним: летальность от менингита - 13-20 человек в год. ДТП погибает 30 тысяч в год. В десятки тысяч раз у человека есть риск выйти на улицу и быть сбитым или попасть в ДТП, но мы не боимся. Где риска больше?» - сказал он.

Вице-министр также порекомендовал казахстанцам находиться в проветриваемых помещениях с хорошей вентиляцией.

«Тогда циркуляция бактерий и вирусов уменьшается в воздухе, даже если есть там кто-то заразный. Большая вероятность развития этого заболевания в холодные периоды, обычно это переход с весны на лето или с осени на зиму, когда слабый иммунитет, а мы восприимчивы к любым заболеваниям», - сказал он.

Свою роль играет нехватка солнца и витаминов. А потому очень важно вести здоровый образ жизни, закаливаться, заниматься спортом, есть здоровую еду. То есть делать все, что может помочь организму.

«Когда есть сильный иммунитет большая зараза не пристает. Надо смотреть, если кто-то внутри коллектива болеет, видны первые признаки (недомогание, температура, рвота) можно порекомендовать пойти человеку на больничный, обратиться к врачу, либо тактично дистанцироваться. Обычно интеллигентные люди, если болеют – надевают маски, чтобы не заразить окружающих. Если не надевает, нужно самому надеть маску, но помнить, что одноразовые маски использовать можно 2-3 часа максимум. Ну а при появлении первых признаков обращаться к врачу», - порекомендовал вице-министр.

Он также отметил, что если человек попадает в больницу в первые 6 часов, то врачи могут победить практически любую инфекцию.

«Чуть задержались, начали самолечением заниматься, не ту группу препаратов купили – лечим от вирусов, а бороться надо с бактерией, или где-то начитались в интернете. Бороться врачам уже сложней», - сказал он.

Помимо этого, А.Цой отметил, что он лично не надевает маски и не ставит прививки своим детям.

Татьяна Ковалева, Астана

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