Нигматулин: Развитие отечественного бизнеса – особая забота президента страны

На встрече с депутатами спикер также обозначил проблемные вопросы отечественного бизнеса.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин считает, что у депутатского корпуса и представителей НПП «Атамекен» имеется достаточно направлений для совместной работы и решения задач, поставленных главой государства по развитию предпринимательства в стране.

Нурлан Нигматулин об этом сказал, выступая сегодня на встрече депутатов Мажилиса с руководством Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Поздравив «Атамекен» с 5-летием со дня принятия Закона «О Национальной палате предпринимателей», спикер Мажилиса подчеркнул, что при всесторонней поддержке президента страны, благодаря постоянной заботе и вниманию Нурсултана Назарбаева за короткое время выстроена серьёзная работа Палаты.

- Палата состоялась, в первую очередь, как эффективная диалоговая площадка, состоялась как эффективная экспертная площадка по поддержке и развитию предпринимательства в Казахстане, - отметил Н.Нигматулин.

Н.Нигматулин акцентировал внимание и на конструктивном сотрудничестве Палаты с депутатским корпусом, партийными фракциями, особенно при прохождении законопроектов, так или иначе касающихся бизнеса.

Результатом такого взаимодействия стал принятый в 2015 году Предпринимательский кодекс, в котором впервые были собраны воедино все правовые нормы, регулирующие предпринимательскую деятельность.

Среди законов, способствующих улучшению бизнес-климата в стране, также Налоговый, Таможенный кодексы и Кодекс «О недрах и недропользовании», при работе над которыми депутаты в тесном взаимодействии с «Атамекен» внесли поправки, которые максимально упрощают процедуры для хозяйствующих субъектов.

Хорошим примером результативного сотрудничества депутатов Мажилиса с палатой «Атамекен» председатель Мажилиса также назвал работу экспертной группы по передаче госфункций в конкурентную среду, которая была создана при Правительстве.

- Буквально две недели назад глава государства публично подписал закон по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности. И здесь мы видим ещё один пример принципиальной позиции, когда депутатский корпус совместно с «Атамекеном» с целью реализации поручения президента страны в ходе работы над этим законопроектом добился сокращения государственных контрольных функций почти на 30%, - напомнил Н.Нигматулин.

Вместе с тем были обозначены и проблемные вопросы отечественного бизнеса. Среди них - недоступность кредитных ресурсов для субъектов МСБ, низкая квалификация персонала, работающего в бизнесе, выход на внешние рынки.

- Решив их, мы можем двигаться к поставленной главой государства цели, чтобы к 2050 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляла не менее 50%. Уверен, что благодаря поддержке президента страны, благодаря имеющимся ресурсам и возможностям мы сможем успешно достигнуть этой цели, - сказал Н.Нигматулин.

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